İran: ABD ve İsrail'in askeri merkezlerine bir tondan ağır hassas füzeler ateşlendi

İran, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik süper ağır başlıklı füzelerle yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sadık Vaat 4 Operasyonunun 34'ncü dalgası kapsamında, 'Ey Ali bin Ebu Talib' kutsal koduyla, ABD ve Siyonist rejimin askeri üslerine, merkezlerine ve askeri destek noktalarına karşı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir tondan fazla ağırlığa sahip, hassas vuruşlu füzeler ve savaş başlıkları kullanıldı." ifadelerine yer verildi.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerini ve hedeflere de saldırılar düzenliyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.