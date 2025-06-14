İran: İsrail Saldırılarında 78 Kişi Hayatını Kaybetti

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İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, İsrail'in son saldırılarında 78 kişinin öldüğünü ve 320 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılar, İran'ın birçok kentini hedef aldı.

(ANKARA) - İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İravani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü oturumunda yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarında 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 320 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İravani, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarında 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 320 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İravani, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in özellikle başkent Tahran ve çevresi başta olmak üzere birçok İran kentini hedef alan saldırılar düzenlediğini ifade etti. Cuma gecesi gerçekleştirilen bu saldırılar, konut alanlarını ve stratejik askeri noktaları kapsayan geniş çaplı bir harekat olarak nitelendiriliyor.

İranlı yetkili, İsrail ordusunun özellikle İran Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komutanlarını hedef aldığını belirtti. Saldırılarda, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin de suikasta uğrayan isimler arasında olduğu açıklandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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