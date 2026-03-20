İran Dışişleri Bakanı: "Altyapımıza saldırı olursa, (misillemede) hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırı planladığına dair istihbarat aldıklarını belirterek, böyle bir saldırı olursa misillemede hiçbir kısıtlamaya gitmeyeceklerini söyledi.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "biz saldırmasak onlar bize saldıracaktı" şeklindeki konuşmasına yanıt verdi.

Trump'ın konuşma videosunu alıntılayan Erakçi, "Bizler ilkeli insanlarız. İranlılar diyalog halindeyken düşmanlarına sinsice saldırmazlar. Sadece saldırıya uğradığımızda güçlü bir şekilde karşılık veririz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran altyapısına yönelik saldırı planına dair ellerinde istihbarat bulunduğunu söyleyen Erakçi, "Tekrar ediyorum: Altyapımıza saldırı olursa, hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

