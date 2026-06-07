İran ordusu: İsrail'deki Ramat David Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı

İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü'nün balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu.

İran ordusu, İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride, "Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'un Dahiye semtindeki halkı katletmesine karşılık olarak, saldırıların çıkış noktası olan Ramat David Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, ABD ve İsrail'in, 8 Nisan'da varılan ateşkesi birçok kez ihlal ettiği ve füze saldırısının bir uyarı niteliği taşıdığı vurgulanarak, saldırıların tekrarlanması halinde daha geniş kapsamlı karşılık verileceği belirtildi.