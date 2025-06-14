İran, İsrail'in Hava Saldırılarını 'Devlet Terörizmi' Olarak Nitelendirdi

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İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid Iravani, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını eleştirerek bunları 'devlet terörizmi' olarak tanımladı. Saldırılarda 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 320 kişinin yaralandığı bildirildi.

(ANKARA) - İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Saeid Iravani, BM Güvenlik Konseyi'nin Cuma günü 22.00'da başlayan acil toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını "devlet terörizmi" olarak nitelendirdi. Toplantı, İran'ın talebi üzerine gerçekleşiyor.

Temsilci, İsrail'in saldırıları sırasında 78 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 320 kişinin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada, "İsrail bu eylemleri ABD'nin istçihbarat ve siyasi desteğiyle gerçekleştirmiştir" denildi.

İranlı diplomat, saldırılarda nükleer tesislerin hedef alınmasının bölgesel sınırları aşabilecek "felaket sonuçlara" yol açabileceği uyarısında bulundu. "İran'ın nükleer altyapısına verilecek herhangi bir zarar, sadece bölgede değil, küresel ölçekte bir çevre ve güvenlik krizine neden olabilir" dedi.

İran'ın çağrısının ardından toplanan BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında İran'ın temsilcisi uluslararası topluma, İsrail'in "yasa dışı ve saldırgan eylemleri" karşısında sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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