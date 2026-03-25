İran, İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde Necef'teki sanayi bölgesini vurdu

ABD- İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, İsrail'in güneyine yönelik yaptığı misillemede, Necef'te bir sanayi bölgesini hedef aldı.

İran'dan yeni misilleme başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin bunları önlemeye çalıştığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Ölü Deniz bölgesi, Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Dimona kenti ve Necef Çölü bölgesinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

Haberde, bir füzenin İsrail'in güneyindeki Necef'te bir sanayi bölgesine isabet ettiği bildirildi.

Füzenin isabet ettiği bölgede maddi hasar meydana geldiği kaydedilen haberde, şu ana kadar bir can kaybı bildirilmediği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da İran'ın son misillemesinde ölen ya da yaralanan olmadığını, gerekmesi durumunda güncelleme yapacağını bildirildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
