İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık, ikinci dalga balistik füze saldırısı başlattı

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İsrail'e yeni bir balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusu, saldırıları tespit ettiğini ve önlem almaya çalıştığını açıkladı. Öte yandan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları da devam ediyor.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e ikinci dalga balistik füze saldırısı başlattı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'dan İsrail'e yeni balistik füze saldırıları başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu da İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini tespit ettiklerini, önlemeye çalıştıklarını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kum, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah, İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalındı ve İran'ın karşı saldırıları öncesinde halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
