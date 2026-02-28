Haberler

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e yeni füze saldırı dalgası başlattı

Güncelleme:
İran, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılara karşılık olarak İsrail'i hedef alan balistik füze saldırılarına başladı. İsrail, İran'a 'önleyici saldırı' gerçekleştirdi. Tahran başta olmak üzere birçok şehir hedef alındı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füzelerle yeni saldırılara başladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'i hedef alan yeni füzeler ateşledi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze ve (İHA) saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
