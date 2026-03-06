Haberler

İran, İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu

İran, İsfahan kentinde Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bir İsrail insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Bu, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen ikinci İHA olarak kaydedildi.

İran, İsfahan kentinde, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Devlet televizyonu konuya ilişkin haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu hava savunma sistemleri bu gece İsfahan semalarında, bir siyonist (İsrail) insansız hava aracını düşürmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da söz konusu İHA'nın İsfahan'daki bazı noktaları hedef almaya çalıştığını aktararak, bunun hava savunma sistemleri eliyle düşürülen ikinci İHA olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
