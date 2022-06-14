İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 1 kişi öldü

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kenti kırsalında İran- Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu sınır komutanlığında görevli bir astsubay hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Serdeşt Valisi Husropur, bölgede İran- Irak Savaşı'ndan kalma mayının infilak ettiğini belirtti.

Husropur, "Serdeşt sınır komutanlığında görevli Astsubay Mehdi Barzeger, akşam saatlerinde devriye gezerken mayın patlaması nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

İran ile Irak arasında 22 Eylül 1980'de başlayan savaş, iki tarafın da kabul ettiği 598 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona ermişti.

Savaş yıllarında sınırlara döşenen mayınlar hala her iki ülkeden de birçok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.