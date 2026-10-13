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İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde çatışmada 6 kişinin öldüğü bildirildi

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İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisi ile silahlı grubun 5 üyesinin öldüğü bildirildi. Zahidan'da rehin alınan inşaat mühendisi düzenlenen operasyonla kurtarıldı, çatışmanın sürdüğü bildirildi.

İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Fars Haber Ajansının haberine göre, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan'da güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Zahidan'ın Kurin bölgesinde sabah saatlerinde başlayan çatışmada bir güvenlik görevlisi ile silahlı grubun 5 üyesinin öldüğü aktarıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargahından yapılan açıklamada ise çatışmanın Zahidan kentinde bir inşaat mühendisinin rehin alınması nedeniyle düzenlenen operasyon sonucunda çıktığı aktarıldı.

Rehin alınan kişinin kurtarıldığı bilgisi paylaşılırken çatışmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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