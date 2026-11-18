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İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı gönüllü güvenlik gücü Besic'e mensup bir kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının haberine göre, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde Pir Muhammed Şebehş isimli Besic mensubu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Haberde, saldırının ABD ve İsrail adına hareket ettiği öne sürülen silahlı bir grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Kaynak: AA