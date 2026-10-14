İran'ın Sistan-Beluçistan'ında silahlı saldırılarda polis ve Besic komutanı öldü

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İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletinde silahlı saldırılarda bir polis memuru ile bir Besic komutanının öldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Sistan ve Beluçistan eyaletinin Mehristan kentinde silahlı saldırılar sonucu iki kişi öldü.

Haberde, Mehristan Besic kadın birliği komutanı Efsane Akila'nın "terörist grupların" silahlı saldırısı sonucu öldüğü aktarıldı. Saldırının nerede, nasıl ve hangi grup tarafından yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Mehristan kentinde bir polis aracına da silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan polis memurunun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaleti son zamanlarda sık sık çatışmalara ve silahlı saldırılara sahne oluyor.

İranlı yetkililer açıklamalarında ABD ve İsrail'in ülkede karışıklık çıkarmak istediğini ve bu nedenle ülkedeki silahlı grupları yönlendirdiğini belirtiyor.

Kaynak: AA