İran'ın misillemesi sonucu 15 füze parçası İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresine isabet etti

TEL İran'dan düzenlenen misillemenin ardından çok başlıklı füze parçalarının Tel Aviv ve çevresinde toplam beş şehirde 15 noktaya isabet etmesi sonucu 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın misillemesi sonrası İsrail'in Tel Aviv kentinde pazar boyunca sessizliğin ardından pazartesi sabah saatlerinde sirenler yeniden çaldı.

Füze parçasının isabet ettiği bazı noktalarda hasar oluşurken Petah Tikva'da bazı araçların alev aldığı görüldü.

