Haberler

İran'ın İsrail'e misillemesinde 4 kişi daha yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı yaptığı misillemede Tel Aviv çevresinde 4 kişi hafif yaralandı. Şarapnel parçalarının düştüğü bölgelerde acil yardım ekipleri çalışmalara başladı.

İran'ın ABD- İsrail'in düzenlediği saldırılara karşı yaptığı misillemede, İsrail'in merkezinde "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesinde 4 kişi hafif yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, önleme sırasında şarapnel parçalarının Tel Aviv ve çevresindeki bazı bölgelere düştüğünü duyurdu.

Düşen şarapnel parçaları nedeniyle Tel Aviv, Givat Shmuel, Ramat Gan, Petah Tikva, Bnei Brak ve Rosh Haayin bölgelerine ekiplerin sevk edildiği belirtilen açıklamada, Bnei Brak'da şarapnelin isabet ettiği binanın hasar gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, ikisi Bnei Brak'da olmak üzere 4 kişinin hafif derecede yaralandığı kaydedildi.

Bu arada saldırı nedeniyle araçların alev aldığını ve bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, acil yardım ekiplerinin füze parçalarının düştüğü bölgelerde çalışmalar yaptığı bildirildi.

Ordu, İran'dan İsrail'e doğru yeni füzeler ateşlendiğinin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığını açıkladı.

Açıklamada birkaç dakika içinde alarmların devreye gireceği ve talimatlara uyulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun

Bölge felakete sürükleniyor! İki ülkeye benzeri görülmemiş tehdit
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?