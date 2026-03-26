İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in orta kesiminde 5 kişi yaralandı

İran'dan peş peşe iki misilleme yapılmasının ardından İsrail'in orta kesimine füze parçalarının isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İran misillemesinin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde geniş bir bölgede sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan atılan çok başlıklı füze nedeniyle Kfar Kasım beldesinde 5 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesi de çok başlıklı füzenin parçalarının Kfar Kasım beldesinde bir binaya ve yola isabet ettiğini, bazı araçların da ciddi hasar aldığını aktardı.

Israel Hayom gazetesi ise Kfar Kasım'da 11 noktaya, önleme sonrası füze parçalarının ve şarapnelin düştüğünü paylaştı.