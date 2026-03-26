İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in orta kesiminde 5 kişi yaralandı

İran'dan yapılan füze saldırısının ardından İsrail'in Kfar Kasım beldesinde 5 kişi hafif yaralandı. Sirenlerin çaldığı bölgede, füze parçaları bir binaya ve yola isabet etti.

İran'dan peş peşe iki misilleme yapılmasının ardından İsrail'in orta kesimine füze parçalarının isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İran misillemesinin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde geniş bir bölgede sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan atılan çok başlıklı füze nedeniyle Kfar Kasım beldesinde 5 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesi de çok başlıklı füzenin parçalarının Kfar Kasım beldesinde bir binaya ve yola isabet ettiğini, bazı araçların da ciddi hasar aldığını aktardı.

Israel Hayom gazetesi ise Kfar Kasım'da 11 noktaya, önleme sonrası füze parçalarının ve şarapnelin düştüğünü paylaştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti

Türk tankerine dron isabet etti! Su alan dev gemi acil yardım istedi
Özgür Özel'den dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi

Özgür Özel'den milyonları sevinçten havaya uçuracak öneri
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı

Rapçi Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'na zehir zemberek sözler
Aday olacak mı? Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı için son noktayı koydu

Aday olacak mı? Seçim kararını resmen verdi
Bu görüntüyü affetmediler! UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza

Bu görüntüyü affetmediler!

Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı

Yıllarca istismara uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi

Evladını vahşice katleden annenin isteği mahkemeye damga vurdu