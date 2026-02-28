Haberler

İran'ın füze saldırısının ardından İsrail semalarında patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, ABD-İsrail ortak saldırısına füzelerle karşılık verdi. İsrail'de birçok şehirde patlama sesleri duyulurken, saldırı alarmları çaldı ve vatandaşlara sığınaklara gitme talimatları verildi.

İran'ın, ABD- İsrail ortak saldırısına füzelerle misillemede bulunmasının ardından İsrail semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.

Başkent Tel Aviv, Lübnan sınırı çevresi, güney bölgeleri ve işgal altındaki bölgelerde saldırı alarmları çaldı.

İsrail'in çok sayıda bölgesinde ve işgal ettiği topraklarda, İran'ın misillemeleri nedeniyle sık sık alarmlar devreye giriyor.

Kuzeydeki Hayfa, güneydeki Birüssebi (Berşeva) ve orta kesimdeki başkent Tel Aviv ile Usdud (Aşdod) kentleri başta olmak üzere İsrail genelinde uyarı alarmları çaldı.

İsrail'in içerisindeki kentlerde olduğu gibi işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gökyüzünden şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'de saldırılar başlarken, İran'ın füzelerinin ulaşması beklenen noktalarda ise "sığınaklara gidilmesi" yönünde cep telefonlarında talimat alarmları çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu Hayfa'da bir füzenin düştüğünü belirtirken detay vermedi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

Trafikte yeni dönem başladı! Bu cezayı ömrü boyunca unutamayacak
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var

Akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var