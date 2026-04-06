Haberler

Kuveyt'te İran'ın misillemesinde düşen şarapnel parçaları nedeniyle yaralananlar oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Kuveyt'in kuzeyine düzenlediği saldırılarda şarapnel parçalarının bir yerleşim bölgesine düşmesi sonucu yaralanmalara yol açtı. Kuveyt Savunma Bakanlığı, olayla ilgili bilgi verdi.

İran'ın Kuveyt'in kuzeyine düzenlediği misillemelerde şarapnel parçalarının bir yerleşim bölgesine düşmesi sonucu yaralananların olduğu bildirildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud el-Atvan'ın ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verildi.

Atvan, İran saldırıları sırasında ülkenin kuzeyindeki bir yerleşim bölgesine düşen şarapnel parçalarının yaralanmalara yol açtığını belirtti.

Saldırıların ardından Patlayıcı Madde İmha (EOD) ekiplerinin 22 ihbara müdahale ettiği, orduya bağlı itfaiye ekiplerinin ise 3 ayrı ihbar üzerine olay yerlerine sevk edildiği ifade edildi.

Yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, bölgede güvenlik ve inceleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Esat Fırat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

