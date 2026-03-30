İranlı yetkili: ABD-İsrail saldırılarında Kum kentinde 4 patlama meydana geldi

Güncelleme:
ABD ve İsrail, İran'ın Kum kenti kırsalında 4 patlama gerçekleştirdi. İranlı yetkililer olayla ilgili herhangi bir can ya da mal kaybı bildirmedi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Kum kenti kırsalında 4 patlama meydana geldiği bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi konuya ilişkin bilgi verdi.

Hayderi, "Şehir dışındaki iki ayrı bölge toplamda 4 ABD-İsrail füzesinin hedefi oldu." dedi.

İranlı yetkili, olayla ilgili can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
