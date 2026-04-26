İran'ın Kirman eyaletinde yönetime destek gösterisi düzenleyenlere ateş açan bir kişi yakalandı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, İstihbarat Bakanlığı, Kirman eyaletinde akşamları Azadi Meydanı'nda yönetime destek gösterisi için toplanan kalabalığın üzerine ateş açan ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan bir kişinin suç ortakları ile birlikte yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, yakalanan şahısların devrik Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'ye yakın bir grupla bağlantılı olduklarının tespit edildiği, operasyon sırasında çok sayıda fişek ve patlayıcının da ele geçirildiği ifade edildi.