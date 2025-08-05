Türkiye'nin sınır komşusunda korkutan deprem

Türkiye'nin sınır komşusunda korkutan deprem
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İran'ın güneyinde yer alan Kirman eyaletine bağlı Zehkelut kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 28 kilometre olarak kaydedilirken can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın güneyinde yer alan Kirman eyaletinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre; saat 08.36'da meydana gelen sarsıntı eyalete bağlı Zehkelut kentinde yaşandı.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Deprem, yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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