Haberler

İran'ın gece yarısından bu yana yaptığı 6'ncı misilleme İsrail'in orta kesimini hedef aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın İsrail'in orta kesimine düzenlediği altıncı misilleme sonrası bölgedeki sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. Halk, ön uyarı mesajlarıyla sığınaklarda kalmaları için uyarıldı.

TEL İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği altıncı misilleme İsrail'in orta kesimini hedef alırken bölgede sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

İran'ın misillemesi nedeniyle başkent Tel Aviv ve İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

İsrail basını, son misillemede daha öncekilere nazaran daha az sayıda füze fırlatıldığını öne sürerken başkent Tel Aviv yakınlarındaki Rishon Leziyon bölgesine şarapnel parçaları düştüğünü aktardı.

İsrail acil yardım kuruluşları son misillemede ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
