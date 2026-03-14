İran'ın füzeli misillemesinde İsrail'in güneyinde sirenler çaldı

İran'ın İsrail'e füzeyle düzenlediği misilleme saldırısında, ülkenin güneyindeki Eilat kentinde sirenler devreye girdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın füzeli misillemesi nedeniyle İsrail'in güneyindeki Eilat kenti ve yakınlarındaki sanayi bölgesinde sirenlerin çaldığını aktardı.

Haberde, füzenin önlendiği ve herhangi bir hasar bildirilmediği kaydedildi.