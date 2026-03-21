İran'ın füze saldırılarının gelecek günlerde İsrail'e odaklanacağı iddiası

ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın, gelecek günlerde İsrail'e yönelik misillemeleri daha da artıracağı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi paylaşılmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran'ın son iki günde İsrail'e yönelik füze saldırılarını artırmasının nedeni hava koşulları oldu.

İsrailli güvenlik kaynağı, İran'ın 19 Mart öğleden sonra İsrail'e yönelik füze saldırılarını artırmasının İran semalarındaki yoğun bulutlu havadan kaynaklandığını ileri sürerek hava şartlarının ABD-İsrail gözetleme dronlarının görüş açısını kısıtladığını ve bunun da İran'a daha güvenli şekilde füze ateşleme kabiliyeti sağladığını iddia etti.

İsrail ordusundan bir yetkili de bu bilgiyi doğrulayarak, İsrail'e saldırı düzenlemek için hazırlanan füze rampalarını eş zamanlı olarak imha etmek için mümkün olduğunca çok hava saldırısı düzenlediklerini söyledi.

Öte yandan KAN'ın haberinde, İsrail'e beklenildiği kadar geniş çaplı bir füze saldırı dalgası düzenlemeyen İran'ın, 19 ve 20 Mart tarihlerinde yaklaşık 20'şer füze fırlattığı kaydedildi.

Haberde, hava koşullarından bağımsız olarak Tel Aviv yönetiminin, İran'ın gelecek günlerde İsrail'i ateş altına almaya odaklanacağı ileri sürülerek, bugüne kadar İran'ın dron ve füzelerinin yaklaşık üçte birinin İsrail'e, geri kalanın ise Körfez ülkelerine ateşlendiği aktarıldı.