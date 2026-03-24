İran'ın İsfahan kentindeki Doğal Gaz İdaresi binası ABD-İsrail saldırısında ikinci kez hedef alındı

İran'ın İsfahan kentinde yer alan Doğal Gaz İdaresi binası, ABD-İsrail saldırısında ikinci kez hedef alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi verilmezken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

İran'ın İsfahan kentindeki Doğal Gaz İdaresi binasının ABD- İsrail saldırısında ikinci kez hedef alındığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, ABD-İsrail, İsfahan'daki Kave Caddesi'nde yer alan Doğal Gaz İdaresi binasını dünden bu yana ikinci kez vurdu.

Can kaybı ve yaralanma bilgisi verilmezken, saldırılar sırasında İsfahan'ın hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.

Şarapnel hasarı nedeniyle Kave Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşandığı, ancak ekiplerin çalışmasıyla kesintinin kısa sürede giderildiği duyuruldu.

İran medyası, İsfahan'daki Doğal Gaz İdaresi binasının dün akşam da ABD-İsrail'in saldırılarının hedefi olduğunu ve çevredeki evlerde hasar meydana geldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
