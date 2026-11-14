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İran'ın İlam eyaletinde işçi servisi devrildi, 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

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İran'ın İlam eyaletinde Deşt-i Abbas'tan Murmuri'ye giden işçileri taşıyan servis otobüsü petrol kuyuları yakınında devrildi; ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı, kazanın nedeni araştırılıyor.

İran'ın İlam eyaletinde işçileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İlam eyaletindeki Deşt-i Abbas kentinden Murmuri kentine gitmekte olan ve işçileri taşıyan bir servis otobüsü bölgede bulunan petrol kuyularının yakınlarında devrildi.

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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