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İran'ın İlam eyaletinde işçi servisi devrildi, kazada 10 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

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İran'ın İlam eyaletinde Deşt-i Abbas'tan Murmuri'ye giden işçi servisi petrol kuyularının yakınında devrildi; ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

İran'ın İlam eyaletinde işçileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İlam eyaletindeki Deşt-i Abbas kentinden Murmuri kentine gitmekte olan ve işçileri taşıyan bir servis otobüsü bölgede bulunan petrol kuyularının yakınlarında devrildi.

İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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