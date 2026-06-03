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Kuveyt ordusu: İran'ın İHA saldırısında havalimanı binası vuruldu, çok sayıda kişi yaralandı

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İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısında Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binası hasar gördü, çok sayıda kişi yaralandı. Kuveyt ordusu durumu takip ettiğini ve güvenlik önlemlerini artırdığını açıkladı.

İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

Kuveyt ordusu, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan'ın açıklamasını paylaştı.

Atvan, İran'ın düzenlediği çok sayıda kamikaze İHA saldırısında Uluslararası Kuveyt Havalimanı "T1" yolcu terminal binasının vurulduğunu, binada ciddi hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını aktaran Atvan, silahlı kuvvetlerin ilgili makamlarla koordinasyon içinde durumu takip ettiğini; ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için hazırlıklı olduğunu vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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