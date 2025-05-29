İran'ın Güneydoğusunda 5,1 Büyüklüğünde Deprem
İran'ın Kirman eyaletinde, merkez üssü Ciroft ilçesindeki Boluk kasabası olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 8 kilometre derinlikte olduğu ve şu ana kadar hasar bildirilmediği ifade edildi.
İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Ciroft ilçesinin Boluk kasabası olan 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerel saatle 01.00'de kaydedildi.
Depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ve şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığını bildirdi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel