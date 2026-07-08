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İran basını: Bender Abbas kentinde yeni patlama sesleri duyuldu

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İran'ın Hürmüzgan, Sistan ve Beluçistan eyaletlerine bağlı kentlerde çok sayıda patlama sesi duyuldu. Çabahar'da elektrik kesintileri yaşanırken, Bender Abbas'ta 8, Kunarek ve Çabahar'da en az 10 patlama kaydedildi.

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Bender Abbas kentinde yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran basına göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri duyuluyor.

Buna göre, İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

Bender Abbas'da 8, Kunarek'te ve Çabahar'da ise en az 10 patlama sesinin duyulduğu belirtildi.

Patlamaların ardından Çabahar kentinin bazı bölümlerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan Buşehr kentindeki bölge sakinlerinin 2 ayrı patlama sesi duyduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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