İsrail acil yardım servisi: İran saldırısında Arad kentinde 10'u ağır 84 kişi yaralandı

İsrail'in Arad kentinde, İran'ın düzenlediği füze saldırısında 84 kişi yaralandı. Yaralılardan 10’unun durumu ağır, 19'unun orta, 55'inin ise hafif olduğu bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde bir füzenin doğrudan isabet ettiği Arad kentinde 10'u ağır 84 kişinin yaralandığını belirtti.

Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde Arad kentine bir füzenin doğrudan isabet ettiğini açıkladı.

Bölgeye sağlık görevlileri ile çok sayıda ambulans ve helikopterin nakledildiği aktarılan açıklamada, 84 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, bunlardan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta ve 55'inin hafif olduğu, 4 kişinin de panik nedeniyle tedaviye alındığı kaydedildi.

İran'ın İsrail'in güneyine yönelik dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.

Arad ve Dimona kentlerine İran füzeleri doğrudan isabet etmiş, Dimona'da da onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
