İran'ın misillemesi nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sirenler çaldı

Güncelleme:
İran'ın başlattığı yeni füze saldırısının ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sirenler çalmaya başladı. İsrail ordusu, halkı sığınaklara girmeleri konusunda uyardı ve bölgede patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv ile çevresinde sirenler çaldı.

İsrail ordusu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar göndererek İsraillilerin bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle Tel Aviv ile çevresinin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde sirenler devreye girdi.

Bölgedeki AA muhabiri, Tel Aviv merkezde yüksek katlı binaların arasından önleyici füzelerin fırlatılmasının ardından gökyüzünde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv kenti ve çevresinde bazı bölgelere şarapnellerin düştüğünü belirtti.

İsrail polisinin tedbir amaçlı şarapnellerin düştüğü alanları kordon altına aldığı kaydedildi.

Ülkedeki acil yardım servisleri ise İran'ın son misillemesinde ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
