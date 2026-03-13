İran'dan atılan füzenin önlenmesinin ardından İsrail'in merkezinde 3 bölgede maddi hasar oluştu

İran'dan yapılan füze saldırısının önlenmesi sonrası düşen şarapnel parçaları nedeniyle İsrail'in orta kesiminde üç ayrı noktada maddi hasar meydana geldi. Saldırı sırasında sirenler çaldı ve vatandaşlar sığınaklara koştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle sirenler çalarken İsraillilerin sığınaklara koştuğu görüldü.

Kanal 12 televizyonunun haberinde ise İran'dan çok başlıklı füze atıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin müdahalesinin ardından dağılan şarapnel parçalarının 3 bölgede maddi hasara yol açtığı bildirildi.

Misilleme nedeniyle İsrail'in merkezindeki Shoham bölgesinde bir binanın çatısında yangın çıktığı, bir otoyolda hasara yol açtığı ve Rishon Lezion'da araçların zarar gördüğü aktarıldı.

İsrail ulusal acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre misillemede ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
Lig sonuncusu Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye karşı ''Oley'' ve ''3-3-3'' tezahüratı

Fenerbahçe ile resmen alay ettiler
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş

Ameliyattan önceki sözleri duygulandırdı! Resmen hayatı anlatmış
ABD ordusu 'hayalet' uçaklarının görüntülerini paylaştı

ABD'nin 'hayalet' silahı! Ordu görüntülerini paylaştı