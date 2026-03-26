İran'dan yapılan 2 misillemenin ardından İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'da 1 kişi yaralandı

İran'ın ardı ardına yaptığı iki misillemede İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bir kişi yaralandı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, İran'ın ilk füze saldırısının İsrail'in orta kesimlerini, hemen ardından yapılan ikinci misillemenin ise kuzeyi hedef aldığı bildirildi.

İsrail'in orta kesimlerinde bazı bölgelerde sirenlerin devreye girmesinden dakikalar sonra kuzeydeki Hafya kenti ve Celile bölgesi ve çevresinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Kanal 12 televizyonu, ülkenin orta kesimindeki Shaphela bölgesi ile Hayfa kentinde iki binaya füze parçalarının isabet ettiğini duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise Hayfa kentinde İran misillmesinin ardından saçılan füze parçaları nedeniyle bir kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken İsraillilerden sığınaklara girmeleri istendi.