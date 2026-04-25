İran'ın batısından saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen gruplara operasyonda 239 kişi gözaltına alındı

İran, ülkenin batı bölgelerinden askeri bir saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen ABD-İsrail bağlantılı hücrelere operasyonda Kürdistan eyaletinde 84, Kirmanşah'ta 155 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansının Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatının açıklamasına dayandırdığı habere göre, ABD ve İsrail ile bağlantılı, ülkenin batı bölgelerinden askeri saldırı hazırlayan hücrelere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sırasında, Kürdistan eyaletinde "ayrılıkçı gruplara" mensup 11 militanın da aralarında olduğu 84 kişi yakalandı bir militan ise öldürüldü.

Kirmanşah eyaletindeki operasyonlarda, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı 4 casus dahil "düşman hücrelere bağlı" 155 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 8 roketatar, 2 binden fazla roketatar mühimmatı, 90 bomba fünyesi, 18 el bombası, 5 havan topu mermisi, çeşitli silahlara ait 1253 mermi, 6 tüfek bombası ve telsiz iletişim cihazları ele geçirildi.

Diğer yandan bölgede yasa dışı silah alım satımı yapan gruplara da operasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

Bu operasyonlarda ise 144 kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silaha el konulduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
