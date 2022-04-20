İran'ın başkenti Tahran'da Ramazan festivali (2) - Haberler

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İran'ın başkenti Tahran'da Ramazan festivali (2)

AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Ramazan festivalinde ülkenin çeşitli bölgelerinden lezzetli yemekler eğlenceli bir atmosferde halka sunuluyor.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Ramazan festivalinde ülkenin çeşitli bölgelerinden lezzetli yemekler eğlenceli bir atmosferde halka sunuluyor. Başkent Tahran'ın AB ve Ateş Parkı'nda Ramazan boyunca devam edecek festivalde halk orucunu sunulan yemeklerle açıyor ve eğlenceli bir ortamda keyifli dakikalar geçiriyor.

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Avrupa Birliği, Tahran, İran, Güncel, Haberler

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