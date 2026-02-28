Haberler

İran'ın balistik füze saldırısında Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın füze saldırılarında Bahreyn'deki ABD donanma üssünün vurulduğu duyuruldu.

İran'ın füze saldırılarında Bahreyn'deki ABD donanma üssünün vurulduğu duyuruldu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık başlattığı balistik füze saldırıları kapsamında Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu.

Yayımlanan görüntülerde üssün üzerinden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "kamu güvenliğini korumak ve ilgili yetkililerin yolları kullanabilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızı ana yolları yalnızca gerekli durumlarda kullanmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kum, Kerec, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah, İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalındı ve İran'ın karşı saldırıları öncesinde halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ile insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

Trafikte yeni dönem başladı! Bu cezayı ömrü boyunca unutamayacak
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var

Akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?