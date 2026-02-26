İran'ın Abadan kentinde bir polimer üretim tesisinde yangın çıktı

İran'ın güneybatısındaki Abadan kentinde bir polimer üretim tesisinde yangın çıktı.

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Abadan kentindeki bir polimer üretim tesisinde saatle 17.00'de yangın çıktığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale için olay yerine sevk edildiği aktarılırken, yangında can kaybı ya da yaralanma bilgisi verilmedi.

Ülke medyasında yer alan görüntülerde, yangın nedeniyle yükselen yoğun siyah dumanlar dikkati çekti.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.