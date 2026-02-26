Haberler

İran'ın Abadan kentinde bir polimer üretim tesisinde yangın çıktı

Güncelleme:
İran'ın Abadan kentindeki bir polimer üretim tesisinde çıkan yangın için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

İran'ın güneybatısındaki Abadan kentinde bir polimer üretim tesisinde yangın çıktı.

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Abadan kentindeki bir polimer üretim tesisinde saatle 17.00'de yangın çıktığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale için olay yerine sevk edildiği aktarılırken, yangında can kaybı ya da yaralanma bilgisi verilmedi.

Ülke medyasında yer alan görüntülerde, yangın nedeniyle yükselen yoğun siyah dumanlar dikkati çekti.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
