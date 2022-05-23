İran ile Umman arasında 12 anlaşma imzalandı - Haberler

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İran ile Umman arasında 12 anlaşma imzalandı

AA - Yassine Aydi - Güncel
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İran ile Umman arasında 12 anlaşma imzalandı

İran ile Umman arasında, petrol ve doğal gaz alanlarında iş birliğini içeren 12 anlaşma imzalandı.

İran ile Umman arasında, petrol ve doğal gaz alanlarında iş birliğini içeren 12 anlaşma imzalandı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Umman'a resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü.

Başkent Muskat'taki El-Alem Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, İran ile Umman arasında çeşitli alanlardaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında "8 alanda mutabakat zaptı ve 4 iş birliği anlaşması" imzalandığı, petrol, doğal gaz ve ulaştırma alanlarında da iş birliği anlaşmalarının yapıldığı ifade edildi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi de ilerleyen günlerde İran ile "başka bir dizi mutabakat zaptı ve iş birliği anlaşmaları yapılacağını" açıkladı.

Şubat ayında Katar'ı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Reisi, Körfez bölgesindeki ikinci ziyaretini Umman'a gerçekleştiriyor.

AA / Yassine Aydi - Güncel

Doğalgaz, Petrol, Umman, İran, Güncel, Haberler

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