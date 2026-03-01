Haberler

İran'a Ait İha'lar Erbil'deki ABD Üssünü Vurdu

Güncelleme:
ABD'li yetkililer, İran'a ait insansız hava araçlarının Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırdığını ve havalimanının bünyesindeki ABD askeri üssünün hasar gördüğünü bildirdi. Neyse ki can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

(ANKARA) - ABD medyasına konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını açıkladı. Havalimanı bünyesinde bir ABD askeri üssü de bulunuyor.

Yetkili, saldırıda ABD üssünün isabet aldığını ancak önemli bir hasar meydana gelmediğini ve can kaybı yaşanmadığını söyledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CentCom) da sosyal medya üzerinden paylaştığı ancak daha sonra sildiği bir açıklamada, havalimanının vurulduğunu doğruladı.

ABD operasyonları için kritik merkez

Erbil'deki üs, ABD güçlerinin Irak ve Suriye'de yürüttüğü askeri operasyonlara destek sağlayan önemli bir lojistik ve operasyon merkezi olarak biliniyor. Söz konusu tesis, geçmiş yıllarda da İran'la bağlantılı gruplar tarafından düzenlenen çok sayıda saldırının hedefi olmuştu.

Saldırıya ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki savaş sürüyor.

Kaynak: ANKA
