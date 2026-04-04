Çin'den 36 gündür devam eden savaşta dengeleri değiştirecek hamle
Savaşın 36. gününde Çin’den İran’a balistik füze üretiminde kullanılan sodyum perklorat taşıyan gemilerin ulaştığı iddia edilirken, bu sevkiyatın İran’ın günde 10 ila 30 füze fırlatma kapasitesini en az bir ay daha sürdürebilmesine imkan sağlayabileceği öne sürüldü.
- Çin'den İran'a sodyum perklorat taşıdığı iddia edilen 4 gemi İran limanlarına ulaştı.
- Sodyum perkloratın balistik füze üretiminde kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.
- İran'ın gönderilen malzemeyle bir ay daha günde 10 ila 30 balistik füze fırlatma kapasitesini sürdürebileceği iddia ediliyor.
ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş 36. gününe girerken, Çin’in İran’a füze üretiminde kullanılan kritik malzemeler gönderdiği iddiası gündeme geldi.
The Telegraph’ın denizcilik verilerine dayandırdığı haberine göre; Çin’den hareket eden ve sodyum perklorat taşıdığı öne sürülen 4 gemi İran limanlarına ulaştı. Aynı yükü taşıdığı iddia edilen bir geminin ise İran sularına yakın bir noktada bulunduğu belirtildi.
FÜZE ÜRETİMİNDE KRİTİK MADDE
Haberde, söz konusu gemilerin Çin’deki Gaolan Limanı’ndan yola çıktığı ve katı yakıt üretiminde kullanılan sodyum perklorat taşıdığı ileri sürüldü. Bu maddenin balistik füze üretiminde kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.
YAPTIRIMLI GEMİLER DİKKAT ÇEKTİ
Sevkiyatı gerçekleştirdiği iddia edilen Hamouna, Barzin, Shabdis ve Rayen adlı gemilerin İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik Şirketi’ne (IRISL) ait olduğu ve bu şirketin ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında bulunduğu belirtildi. Zardis adlı geminin de bölgeye ulaşmak üzere olduğu aktarıldı.
“FÜZE KAPASİTESİNİ SÜRDÜREBİLİR”
İddiaya göre gönderilen malzeme, İran’ın bir ay daha günde 10 ila 30 arasında balistik füze fırlatma kapasitesini sürdürebilmesine imkan sağlayabilir.