İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma stratejisi devam edecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması stratejisinin devam edeceğini açıkladı. Yeni lider Mücteba Hamaney'in talimatıyla düşmana darbe vurmaya devam edeceklerini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in talimatı doğrultusunda, " Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması stratejisinin" devam edeceğini söyledi.

Tengsiri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Düşmana darbe vurmaya devam edeceklerini" aktaran Tengsiri, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in talimatı doğrultusunda, "Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması stratejisinin" devam edeceğini belirtti."

Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Uzmanlar Meclisi tarafından seçilen oğlu Mücteba Hüseyni Hamaney, liderlik görevine geldikten sonra yayımladığı ilk mesajında, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
