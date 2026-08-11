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İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı Uyarısı

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin şartları kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını belirterek, savaşın sona ermesi ve bloke edilen mal varlıklarının serbest bırakılmasını istedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a yönelik savaşı sona erdirmesi ve İran'ın bloke edilen mal varlıklarını serbest bırakması gerektiğini belirterek, Washington'un İran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rızai, Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong Peiwu ile bir araya geldi.

Görüşmede Rızai, "ABD tutumunu değiştirmediği ve İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak." dedi.

ABD'nin savaşı sona erdirmesi, İran'ın bloke edilen paralarını ödemesi ve Lübnan ile Gazze başta olmak üzere bölgedeki savaşların sonlandırılması gerektiğini belirten Rızai, İran'ın diğer şartlarının da arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletildiğini kaydetti.

Rızai ayrıca İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahına ilişkin olası bir anlaşmanın, boğazın kapatılması meselesinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong ise konuşmasında, ülkesinin İran'a yönelik askeri saldırılara karşı olduğunu ifade etti.

Zong, Çin'in Batı Asya bölgesinde ve Basra Körfezi ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini her zaman desteklediğini kaydetti.

Kaynak: AA
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