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İran, ABD'nin mutabakatı ihlali nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağını duyurdu

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İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin mutabakat yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatacağını duyurdu. Bu adımın ilk aşama olduğu, saldırganlık devam ederse daha ileri adımlar atılacağı belirtildi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını açıkladı.

İran devlet televizyonu, Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'nın Hürmüz Boğazına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik yükümlülüğünü açıkça ihlal etmesi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürerek ateşkesi aralıksız ihlal etmesi ve Lübnan'ın güneyinden çekilmemesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Bunun ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı ilk adım olduğu aktarılan açıklamada, "Saldırganlık devam ederse, düşmanı yükümlülüklerine uymaya zorlamak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır." ifadesine yer verildi.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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