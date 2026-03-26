Fars Haber Ajansı: 350'den fazla tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için İran'dan izin bekliyor

İran basını, Umman Denizi ve Basra Körfezi'nde 350'den fazla tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabilmek için İran'dan izin beklediğini bildirdi. Öne çıkan bilgiler arasında, 25 büyük petrol, 200 standart petrol ve 70 LNG gemisinin bulunduğu yer aldı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak için bekleyen tankerlere ilişkin bilgiler yayımladı.

Haberde, Umman Denizi ile Basra Körfezi'nde 25'i büyük petrol tanker gemisi, 200'ü standart petrol tanker gemisi ve 70'i LNG gemisi olmak üzere 350'den fazla tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmek için İran'dan izin beklediği belirtildi.

İran'ın söz konusu gemilerin sistemlerini kapatarak bekleyişlerini sürdürmelerini istediği aktarıldı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
