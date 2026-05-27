İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 23 gemi geçti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 23 geminin geçiş yaptığını ve düşman ülkelerin gemilerinin geçişine izin verilmediğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Donanma'nın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 23 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Düşman ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi yasaktır." ifadelerine yer verildi.