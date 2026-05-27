İran: Umman ile Hürmüz Boğazı'nda yeni mekanizma konusunu görüşüyoruz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri, Umman ile Hürmüz Boğazı’nda yeni bir geçiş mekanizması üzerinde müzakere ettiklerini, ABD ile dolaylı görüşmelerde ise uranyum rezervlerinin gündemde olmadığını açıkladı.

İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansına göre, Moskova'da düzenlenen 14. Uluslararası Üst Düzey Güvenlik Yetkilileri Konferansı'na katılan Bakıri, basına açıklamalarda bulundu.

ABD ile Hürmüz Boğazı konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını belirten Bakıri, "Komşu kıyı ülkeleri olan İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yeni bir mekanizma belirlemek üzere müzakere ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş koşulları ve düzenlemeleri, İran'a karşı savaş başlamadan önceki döneme kıyasla farklı olacak." dedi.

ABD ile dolaylı görüşmelerin devam ettiğini ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin geleceği konusunun müzakerelerin gündeminde olmadığını söyleyen Bakıri, "Tüm konularda bir anlaşmaya varana kadar, hiçbir konuda anlaşmaya varmadığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
