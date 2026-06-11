İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan iki gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin ülkenin güneyine saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri tamamen kapattığını bildirmişti.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatıldığını ve izinsiz geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağı belirtilmişti.