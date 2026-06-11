Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduğunu açıkladı. İran, ABD saldırıları sonrası boğazı tüm geçişlere kapatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan iki gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin ülkenin güneyine saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri tamamen kapattığını bildirmişti.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatıldığını ve izinsiz geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor

Savaş başladı, uçaklar peş peşe vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zafer Ergin'den sağlık durumunu soran muhabirlere şaşırtan yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim

Usta oyuncudan sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz

Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz
İran: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

İran'dan bu kez tüm dünyayı alarma geçirecek tehdit
İran'dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur

İran'dan dünyanın gözü önünde olay tehdit: Eğer açarsanız, durdururuz
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki

İhracı istenen Ali Mahir Başarır'dan zehir zemberek tepki
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!