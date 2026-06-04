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İran Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine İran ve Umman'ın karar vereceğini yineledi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda Basra Körfezi ülkeleriyle istişare edeceklerini ancak nihai kararı Umman ile birlikte alacaklarını açıkladı. Ayrıca, Hamaney'in evine yapılan saldırı anında ofiste olduğunu ancak hasar olmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin Basra Körfezi ülkeleri ile istişare edeceklerini ancak bu konudaki nihai kararı Umman ile vereceklerini tekrarladı.

Erakçi, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran ile Umman'ın, Hürmüz Boğazı'nın yönetimini "uluslararası hukuk standartlarına göre" düzenleyeceğini söyleyen Erakçi, "Basra Körfezi ülkeleriyle boğazın yönetimi konusunda istişarede bulunacağız, ancak nihai karar İran ve Umman arasında verilecek." ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca, İran Lideri Ali Hamaney'in evine yapılan saldırı anında kendisinin de Hamaney'in ofisinde bir görüşmede olduğunu ancak patlamalarda kendilerinin bulunduğu bölümde hasar oluşmadığını aktardı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, daha önce de Hürmüz Boğazı ile ilgili nihai kararı Umman ile birlikte vereceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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