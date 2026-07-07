ABD basını: İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 ticari gemiyi füzelerle vurdu

ABD'li yetkililer, İran ile varılan bir haftalık ateşkes anlaşmasının sona ermesinin hemen ardından İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki ticari gemiyi füzelerle vurduğunu ve gemilerde ağır hasar oluştuğunu bildirdi.

ABD merkezli haber sitesi Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemilere en az iki füze fırlattığını belirtti.

Yetkililer, her iki geminin de ciddi şekilde hasar gördüğünü ancak can kaybı yaşanmadığını aktardı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda Umman kıyısı yakınlarında güneye doğru seyreden bir tankerden ihbar aldıklarını bildirdi.

İhbara göre tanker, kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vuruldu ve gemide yangın çıktı.

Axios, saldırının ardından ABD'nin bölgedeki İran hedeflerine askeri misillemede bulunabileceğini iddia etti.

Öte yandan Tahran yönetiminden iddialara ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

Söz konusu saldırı, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların durdurulmasınaı içeren bir haftalık mutabakatın sona ermesinin hemen ardından gerçekleşti.

İran ve ABD arasında 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrasında tarafların, İran'a yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve nükleer mesele gibi konular üzerinde 60 gün boyunca müzakere etmesi öngörülüyordu.

Bu kapsamda 21 Haziran'da İsviçre'de yapılan görüşmeler, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi, ABD'nin henüz İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmaması ve taraflar arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimi gibi anlaşmazlıklar nedeniyle devam etmemişti.

Taraflar arasında mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde meydana gelen şiddetli askeri çatışmaların ardından iki ülkeden heyetler, 1 Temmuz'da Doha'da Katarlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.